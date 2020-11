Portaria do MEC trata de processo seletivo do Fies para 1º semestre de 2021

O Ministério da Educação anunciou, por meio de Portaria publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 30, o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente ao primeiro semestre de 2021. Segundo a portaria, as mantenedoras de Instituições de Educação Superior (IES) interessadas em participar do processo seletivo do Fies referente ao primeiro semestre de 2021 deverão assinar o Termo de Participação no período de 30 de novembro a 7 de dezembro deste ano, no qual constará a indicação da proposta de oferta de vagas.



A íntegra da portaria e as regras para o processo seletivo do Fies pode ser conferida no seguinte endereço na internet:



https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/11/2020&jornal;=515&pagina;=52&totalArquivos;=803