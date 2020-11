Vacina de Oxford: laboratório admite fazer testes adicionais contra covid

O diretor executivo do laboratório britânico AstraZeneca, Pascal Soriot, afirmou nesta quinta-feira, 26, que será necessário ampliar o estudo da vacina contra a covid-19, depois dos questionamentos levantados sobre o grau de proteção que pode oferecer contra o novo coronavírus.



O laboratório admitiu na véspera que a dosagem que apresentou a maior eficácia (de 90%) foi ministrada por erro. Nunca se pretendeu testar um regime de uma dose e meia da vacina. O grupo que apresentou o melhor porcentual de eficácia era bem menor do que o outro e não teve a participação de idosos, o que poderia distorcer os resultados.



"Agora que encontramos o que parece ser uma maior eficácia, temos de validar essa descoberta" afirmou Pascal Soriot em entrevista à Bloomberg. "Por isso necessitamos de um estudo adicional."



Em entrevista ao New York Times, o executivo da AstraZeneca responsável por grande parte da pesquisa e desenvolvimento do laboratório, Menelas Pangalos, afirmou que a empresa está preparando uma nova análise clínica global, comparando os dois regimes (de uma dose e meia, e de duas doses). O número de participantes não foi definido ainda, mas será na casa dos milhares.