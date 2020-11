Doria: Não há razão científica para que Coronavac não faça parte do PNI

O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que não há nenhuma razão "de ordem científica e de saúde" para impedir que a Coronavac faça parte do Programa Nacional de Imunização (PNI). "Exceto se houver uma razão de ordem política e ideológica, o que configuraria um absurdo", completou.



Até o momento, o governo federal não apresentou programa de imunização contra o novo coronavírus. Doria voltou a afirmar que o governo estadual tem um plano alternativo para garantir a imunização dos paulistas caso o governo insista em não apresentar a inclusão da vacina no programa de imunização.



"Não vamos esperar morrerem mais pessoas para a aplicação de vacinas. Vamos vacinar e salvar os brasileiros de São Paulo, se necessário for", disse o governador durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes nesta quinta-feira, 26.