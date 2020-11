Exclusivo: vídeo do último momento em que japonesa foi vista com vida

Hitome Akamatsu, de 43 anos, foi encontrada morta no em 15 de novembro (foto: Material cedido ao Correio) estuprada e assassinada durante um assalto. O crime ocorreu em 10 de novembro, mas o corpo da médica só foi localizado cinco dias depois. O sistema de vigilância eletrônica de um hotel localizado à beira da estrada de terra da Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia (GO), captou o último momento em vida da japonesa Hitome Akamatsu, de 43 anos. As imagens, obtidas com exclusividade pelo Correio, mostram a vítima caminhando até a cachoeira onde acaboudurante um assalto. O crime ocorreu em 10 de novembro, mas o corpo da médica só foi localizado cinco dias depois.













Segundo apurado pela reportagem, o acusado pelo crime, Rafael Lima da Costa, 18, viu a japonesa se dirigindo até a cachoeira, e a seguiu de bicicleta. O jovem alegou, em dois depoimentos prestados na Delegacia de Abadiânia, que tinha a intenção de roubar Hitome.





Segundo os investigadores, Rafael afirmou que no dia do crime, oito homens exigiram dele o pagamento de uma dívida de drogas no valor de R$ 670. Então, teria saído de casa com o objetivo de conseguir a quantia. Ele chegou à cachoeira no momento em que a médica japonesa estava nadando, de biquíni.





O acusado mexeu nos pertences da vítima, sem que ela percebesse, e viu que a estrangeira não tinha objetos de valor. Então, Rafael decidiu estuprar Hitome. Depois, a matou com um golpe na cabeça. A causa do óbito mostrou inconsistências no primeiro depoimento do suspeito à polícia, quando ele alegou ter assassinado a médica enforcada com a blusa dele.





Após enterrar o corpo de Hitome com terra e pedras, o suspeito fugiu levando apenas as roupas da estrangeira. Na volta, ele foi filmado perto das 4h, sem blusa e com as roupas de Hitome no guidão da bicicleta.





O corpo da médica foi localizado somente com a parte superior do biquíni. A calcinha foi levada pelo investigado, que queimou com os demais pertences da vítima. Rafael foi autuado por latrocínio, estupro e ocultação de cadáver. Atualmente ele está preso preventivamente na Unidade Prisional de Alexânia (GO).