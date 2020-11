Advogado dispara contra motorista de aplicativo no Distrito Federal

(foto: Divulgação/PMDF) motoristas, no Núcleo Bandeirante, desencadeou disparos de arma de fogo. O motorista de aplicativo contou à Polícia Militar do Distrito Federal que estava em frente a um bar da região, parado do lado de fora do carro, esperando um cliente. Em seguida, um motorista, advogado, passou perto dele, quase atropelando-o. O motorista gritou, na hora, solicitando que o homem tomasse cuidado. Na madrugada desta segunda-feira (23/11), por volta das 3h40, o desentendimento de dois, no Núcleo Bandeirante, desencadeou disparos de arma de fogo. O motorista de aplicativo contou à Polícia Militar do Distrito Federal que estava em frente a um bar da região, parado do lado de fora do carro, esperando um cliente. Em seguida, um motorista, advogado, passou perto dele, quase atropelando-o. O motorista gritou, na hora, solicitando que o homem tomasse









A PMDF informou que o advogado pegou uma pistola e, de dentro de casa, efetuou cerca de nove disparos contra o motorista de aplicativo.O advogado atirou do lado de fora da residência também. O motorista de aplicativo pediu ajuda em algumas casas, mas ninguém abriu a porta. Somente o portão do condomínio, no sentido Estrutural, foi aberto para que ele saísse.





Acionada pelo motorista de aplicativo, a PMDF mobilizou a "Operação Gerente" para resolver a situação de crise, demandando o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE). A unidade de pronta intervenção da PMDF foi ao local, conseguiu fazer com que o homem se entregasse. O mesmo foi conduzido à 12ª Delegacia de Polícia do DF (Taguatinga Centro). A ocorrência está em andamento.





A reportagem entrou em contato com a delegacia e aguarda mais informações sobre o caso.