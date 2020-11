Total de mortes por Covid-19 é de 169,016 mil no Brasil

A atualização do boletim de casos de Covid-19 nesta manhã aponta um total de 169,016 mil mortes no País. Desde sábado, foram registrados sete novos registros de testes positivos, de um total de 6.052.150 casos, segundo levantamento feito por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL junto às secretarias estaduais de saúde. Não há registro de mortes desde às 20h deste sábado.



No dia 6 de novembro, houve dificuldade de acesso ao e-SUS. Por isso, vários estados divulgaram dados incompletos ou sequer conseguiram registrar informações. Isso terá reflexo nas indicações de tendência de alta, estabilidade ou queda no número de mortes, nos estados e também nos percentuais nacionais.