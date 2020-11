Mega Sena: Aposta de Ribeirão Preto (SP) ganha sozinha mais de R$ 76 milhões

(foto: Reprodução/Youtube)

Uma aposta de Ribeirão Preto (SP) acertou as seis dezenas do concurso 2.320 da Mega-Sena deste sábado (21). Os números foram sorteados o Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.





Veja as dezenas sorteadas: 06 - 30 - 35 - 39 - 42- 48.





O ganhador receberá R$ 76.128.023,58.





A Quina teve 92 ganhadores e cada uma receberá R$ 52.821,09.





Já a Quadra, teve 6.334 apostas ganhadoras e cada uma levará R$ 1.096,02.











O próximo concurso será na quarta-feira (25) e o prêmio está estimado em R$ 3 milhões.





As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.





Mega da Virada





As apostas para o sorteio especial da Mega-Sena da Virada já podem ser feitas nas casas lotéricas ou pela internet. O prêmio estimado para esta edição é de R$ 300 milhões e o sorteio será realizado no dia 31 de dezembro próximo.





Como nos demais concursos especiais, o prêmio principal não acumula.





Se não houver ganhadores na faixa principal com acerto de seis dezenas, o valor será dividido entre os acertadores da segunda faixa, com cinco acertos, e assim por diante. As informações são do site da Caixa Econômica Federal.