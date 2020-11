ONS diz que após notificação tomará medidas cabíveis para reverter decisão

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) deve recorrer da decisão judicial que determinou o afastamento da diretoria do órgão. A medida também afastou a diretoria da Agência Nacional de Energia (Aneel). Em nota, o ONS afirmou que ainda não foi intimado, mas que após a notificação tomará as medidas judiciais cabíveis para reverter a decisão. O ONS é o órgão responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN) e pelo planejamento da operação dos sistemas isolados do País.



No início do mês, um incêndio em uma subestação de energia da capital Macapá deixou 13 dos 16 municípios do Estado no escuro. Nos últimos dias, o abastecimento ainda não havia sido regularizado 100% e vinha sendo feito pelo sistema de rodízio. Anteontem, o Amapá sofreu o segundo apagão em duas semanas. A Justiça de 1ª instância determinou o afastamento das diretorias no âmbito de uma ação popular movida pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).



Em nota, o ONS também afirmou que segue empenhado na normalização do fornecimento de energia no Amapá, "sendo essa a sua prioridade desde a ocorrência em 3/11". "O diretor-geral do ONS, Luiz Carlos Ciocchi, integra novamente a comitiva do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que está em Macapá na tarde desta quinta-feira", disse.