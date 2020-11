Câmara inicia sessão com quórum e com MP que prorroga contratos do Incra

A Câmara deu início nesta quarta-feira, 18, à sessão deliberativa remota com a votação da medida provisória (MP) 993/2020, que autoriza a prorrogação de 27 contratos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) até 28 de julho de 2023.



Após diversas sessões em que deputados não deram presença suficiente para se realizar os trabalhos, hoje o evento abriu com 322 deputados. A oposição está no momento obstruindo a votação com requerimentos de retirada de pauta.