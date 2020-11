Hospitais privados de SP registram novo aumento de internações por covid

Hospitais privados da capital paulista registraram nova alta nos índices de internação por covid-19 nesta semana em relação à anterior. O Hospital do Coração (HCor) informou nesta terça-feira, 17, que está com 88% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ocupados, o que equivale a 28 pacientes diagnosticados com a doença. Além disso, outros 12 estão internados. Na semana passada, a unidade tinha sete internações em UTI.



O Hospital Israelita Albert Einstein informa que nesta terça há 93 leitos ocupados por pacientes com diagnóstico confirmado da doença. Da última semana de setembro ao dia 12 de novembro, a média de internações oscilou entre 50 e 55 pacientes infectados pelo vírus.



Contudo, a instituição diz que "os novos números são insuficientes para projetar qualquer evolução da pandemia no Brasil. Estes dados, porém, alertam para a necessidade da manutenção das medidas de prevenção", segundo nota divulgada.



Em situação semelhante à da semana anterior, o Hospital Sírio-Libanês afirmou que tem hoje 124 pacientes internados com o diagnóstico de covid-19, patamar semelhante ao de abril, quando a unidade atingiu o pico de internações. Na última quinta-feira (12), eram 128. A assessoria do hospital informou que, em setembro e outubro, esse número oscilou entre 80 e 110 pacientes.



O governador João Doria (PSDB) decidiu adiar em duas semanas a reclassificação do Plano São Paulo, que colocaria quase 90% do Estado na fase verde, de maior flexibilidade da quarentena e de reabertura econômica.