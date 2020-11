Estudos da Economia indicam que probabilidade de 2ª onda é baixa, diz secretário

O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, avaliou nesta terça-feira, 17, que a possibilidade de uma segunda onda de contágio de covid-19 no Brasil é baixa. "Os estudos que temos mostram que muitos Estados atingiram ou estão muito próximos de atingir a imunidade de rebanho. Honestamente, acho baixa a probabilidade de segunda onda no Brasil", respondeu.



Sachsida evitou comentar como o governo irá agir em caso de uma segunda onda de covid-19 no país. "A SPE tem como um de seus deveres preparar medidas para cenários de contingência. Se esses cenários ocorrerem, é responsabilidade da SPE ter um plano de contingência. Mas prefiro não entrar em detalhes concretos sobre perguntas hipotéticas, afirmou. "Caso ocorra, estaremos preparados com sempre estivemos", completou.



Para o secretário o Brasil precisa se preocupar é com a economia, e não com a covid-19. "Do ponto de vista econômico temos que garantir solidez fiscal e aumentar a produtividade", acrescentou.



Sachsida voltou a prometer que as privatizações sairão do papel e disse estar otimista com a provação de reformas pelo Congresso Nacional. "As pessoas querem que a agenda de ajuste fiscal avance em uma semana, não é assim. E não é verdade que estamos devagar na privatização, o processo que é lento", argumentou.