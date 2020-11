Frederick Wassef, ex-advogado dos Bolsonaro, nega injúria: 'Meu pai mesmo tem cabelo bem pixaim'

Em depoimento, funcionários da pizzaria afirmaram que Wassef é conhecido no local por ser 'arrogante' (foto: Sergio Lima/AFP) exemplo de que não se comporta de maneira discriminatória. O advogado Frederick Wassef voltou a se defender da acusação de injúria racial contra uma funcionária de uma pizzaria de Brasília. Em entrevista divulgada nesta sexta-feira (13/11), ele disse que não é racista e usou relações pessoas comode que não se comporta de maneira discriminatória.









Denúncia





O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia da Asa Sul e a vítima preferiu não se identificar. Segundo o Boletim de Ocorrência, essa é a segunda vez que Wassef humilha a mulher, que trabalha há três meses no local. Os relatos dizem ainda que ele é frequentador recorrente do estabelecimento e é conhecido por ser “arrogante” e ofender os funcionários. Além de ouvir as testemunhas, os policiais vão analisar as imagens das câmeras de segurança do local para averiguar o caso.





Negando os relatos, o acusado disse que apenas reclamou que a pizza estaria crua. “Quando ela passou a me destratar, batendo de frente comigo, falando que eu fui o único que reclamou, eu disse, ‘puxa, um cliente fazendo uma sugestão e você me repreende’. Paguei, virei as costas e fui embora. O resto é invenção”, relatou. Ele se acha “vítima de uma armadilha” e afirmou que registrou boletim de ocorrência por denunciação caluniosa.





Volta aos holofotes



Frederick Wassef voltou a ter a imagem nas manchetes em todo o país em meados de junho deste ano, depois que Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro e então foragido da justiça, foi encontrado em uma casa que pertence a ele. Na época, o advogado afirmou que Queiroz “não estava sendo procurado”, apesar da operação policial feita sob sigilo para prendê-lo.





Alguns dias depois, o advogado mudou o tom da justificativa dizendo que o ex-policial militar estaria sendo ameaçado de morte por “forças ocultas” e que o possível assassinato de Queiroz recairia sobre a família Bolsonaro. Essa foi a segunda justificativa dada por Wassef para esconder o ex-assessor na própria casa.





Publicamente afastado da família Bolsonaro desde então, o advogado foi flagrado pelo jornal Folha de São Paulo em visita ao Palácio do Planalto na terça-feira (10/11). Entretanto, ele negou ter ido ao local e disse ao blog de Andréia Sadi que apenas “passou” pelo estacionamento.