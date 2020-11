Voluntário da CoronaVac morreu por intoxicação, diz laudo do IML

(foto: Governo de São Paulo/Divulgação ) O Instituto Médico Legal (IML) divugou, na tarde desta quinta-feira (12), laudo sobre a morte do voluntário que participava dos estudos da vacina Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, no Brasil. De acordo com o IML, o homem de 32 anos veio a óbito no dia 29 de outubro em decorrência de uma intoxicação.





Ainda de acordo com o laudo de exames toxicológicos do IML, finalizado no últmo dia 10, a morte do voluntário se deu por "intoxicação aguda por agentes químicos": álcool e uma "grande quantidade" de sedativos e um analgésico utilizado em procedimentos cirúrgicos. A médica legista que assina o documento descreve tal medicamento como "100 vezes mais pontente do que a morfina