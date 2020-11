Parlamentares vão ouvir diretor-geral da Aneel sobre apagão no Amapá

A Comissão mista que acompanha as medidas relacionadas ao novo coronavírus marcou para a próxima terça-feira, 17, às 10h, a audiência pública com o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), André Pepitone. Os parlamentares querem explicações sobre o apagão no Amapá, que afetou o fornecimento de energia elétrica em 14 dos 16 municípios do Estado.



De acordo com o convite aprovado, o diretor deverá prestar esclarecimentos sobre a falha no sistema de reserva de energia elétrica e as medidas tomadas para regularizar o fornecimento do serviço.



O Estado está sem energia desde a semana passada, quando um incêndio na subestação Macapá causou o desligamento automaticamente da linha de transmissão e usinas da região.