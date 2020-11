Após dizer que não se recuperou totalmente da COVID-19, Pazuello cancela agenda

ME

Assim que retomou as atividades, ministro disse que covid-19 não é uma doença fácil e que continuava a sofrer sequelas (foto: Najara Araujo/Câmara dos Deputados) prevista para esta quinta-feira (12/11). Ontem, durante lançamento da campanha Novembro Azul, contra o câncer de próstata, ele afirmou a COVID-19 é uma “doença complicada” e que “é difícil você voltar ao normal”. Um dia depois de declarar que não está 'completamente recuperado' da COVID-19, e voltar ao trabalho presencial no Ministério da Saúde, o ministro Eduardo Pazuello cancelou a agendapara esta quinta-feira (12/11). Ontem, durante lançamento da campanha Novembro Azul, contra o câncer de próstata, ele afirmou a COVID-19 é uma “doença complicada” e que “é difícil você voltar ao”.









Na quarta-feira (11/11), foi o primeiro dia de trabalho presencial de Pazuello depois que contraiu o novo coronavírus. Ao testar positivo, em 21 de outubro, ele chegou a ser internado em dois hospitais: primeiro, numa unidade de saúde particular, em Brasília, para só então ser transferido para o Hospital das Forças Armadas (HFA). O general teve alta do HFA em 3 de novembro, quando recebeu diagnóstico negativo para COVID-19.





Mesmo com o cancelamento da agenda, Pazuello tem a primeira viagem de trabalho, neste pós-retorno, marcada para esta sexta-feira (13/11). Vaia a Ribeirão Preto (SP) junto com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes.





Além disso, Pazuello deve passar o final de semana no Rio de Janeiro, onde, na segunda-feira (16/11), visitará o Hospital Federal de Bonsucesso, que se incendiou em 27 de outubro. Na agenda exibida no site do ministério ainda não há compromissos oficiais.