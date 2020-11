Jovem que atropelou e matou ciclista no Distro Federal não tem carteira

habilitação. A informação foi confirmada pela irmã do rapaz. A vítima, atingida por ele, chegou a ser resgatada com vida e levada para o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos graves, e morreu nessa quarta-feira (11/11). O motorista de 18 anos, que atropelou a ciclista Amanda Rocha Nascimento, 21, nessa terça-feira (10/11) no Gama, não tinha carteira de. A informação foi confirmada pela irmã do rapaz. A vítima, atingida por ele, chegou a sercom vida e levada para o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos graves, enessa quarta-feira (11/11).









Outro caso





Nesse domingo (8/11), o motorista Renato da Silva, 40, que atropelou o policiais civil aposentado Givelson da Cunha na DF 205, próximo à Fercal, também não era habilitado. A vítima foi encaminhada ao Hospital de Base em estado grave, por conta do traumatismo cranioencefálico (TCE), fratura no osso zigomático, no braço esquerdo e na costela esquerda e escoriações pelo corpo. O condutor, que não se feriu, fugiu do local do acidente após ser abordado por policiais militares. Depois, se apresentou à delegacia.