Opas faz alerta sobre risco de faltar agulhas e seringas para vacinação contra a COVID-19

Em uma campanha de vacinação em massa da população brasileira, contra a COVID-19, pode haver falta de agulhas e seringas (foto: Carol Morena/CCS Medicina/UFMG) aprovação de vacinas que possam proteger contra a COVID-19. Estudos de diferentes laboratórios acontecem em vários países e alguns deles já estão na terceira e decisiva etapa de testes. O mundo vive a expectativa dadeque possam proteger contra a. Estudos de diferentes laboratórios acontecem em vários países e alguns deles já estão naetapa de





planejamento para que tudo ocorra da maneira correta. Além da vacina propriamente dita, outros aspectos precisam estar alinhados com a alta demanda que virá com a iminente campanha global de vacinação em massa. A distribuição e oferta de insumos como seringas e agulhas estão entre eles. A Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) anunciou, nesta quarta-feira, que uma vacina deve estar disponível já no primeiro semestre de 2021 . E a imunização pode acontecer logo em seguida. No entanto, é precisopara que tudo ocorra da maneira correta. Além da vacina propriamente dita, outros aspectos precisam estar alinhados com a alta demanda que virá com a iminente campanha global de vacinação em massa. A distribuição e oferta de insumos comoestão entre eles.





Especialistas temem que o Brasil possa enfrentar as mesmas dificuldades como no caso da falta de respiradores no início da pandemia. “As medidas necessárias para que não tenhamos falta de agulhas e seringas passam necessariamente por planejamento. Seria fundamental que os entes federativos, governo federal, estados e municípios iniciassem de imediato um processo de licitação e definição clara das quantidades que serão necessárias, para fazer a vacinação em massa da população brasileira. E para que ela não seja mais uma vez prejudicada ”, explica Fernando Silveira Filho, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia de Produtos para Saúde (Abimed).





Segundo fabricantes do setor, a capacidade anual de produção no Brasil é de 1,5 bilhão de unidades dependendo dos modelos. Para se ter uma ideia, a recente campanha nacional de vacinação contra o sarampo exigiu cerca de 260 milhões de unidades. No caso de uma futura imunização de todos os brasileiros contra o coronavírus, este número pode duplicar, chegando a 500 milhões de unidades.

Para Fernando, algumas medidas podem ser tomadas para evitar a falta desses insumos. E elas passam pela abertura de diálogo com o setor produtivo. “O Brasil tem capacidade suficiente para atender a demanda de seringas e agulhas, para a campanha de vacinação. Mas isso precisa ser feito de uma forma coordenada, planejada e com definições muito claras a respeito das quantidades necessárias e do prazo em que essas quantidades passarão a ser necessárias, visando o início da campanha de vacinação”.





Ele acredita que se essas medidas não forem tomadas a tempo, para a indústria poder se preparar, conhecendo previamente as necessidades de demanda e de prazo, pode haver problema no abastecimento. “A capacidade do Brasil é mais do que suficiente para atender essa demanda, mas para isso é necessário planejamento antecipado e principalmente compromisso dos entes públicos, com a aquisição dessas quantidades”, finaliza.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.