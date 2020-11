Governo avalia que China mira em águas do Brasil

Documentos oficiais do governo começam a incluir a China entre as potências internacionais com interesse na Amazônia. Material do Conselho Nacional da Amazônia Legal (CNAL) obtido pelo Estadão registra a preocupação com um interesse do país asiático pelos recursos naturais estratégicos, especialmente a água. O órgão comandado pelo vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) destaca que as potencialidades brasileiras já estão na mira de potências como Inglaterra, França, Alemanha e Estados Unidos.



"A entrada da China no seleto grupo de grandes potências econômicas hegemônicas do mundo contextualiza uma nova realidade global, na qual regiões ricas em recursos naturais estratégicos passam a ser o alvo das políticas externas do Governo chinês", ressalta uma apresentação feita na última terça-feira, 3, aos integrantes do Conselho.



O documento destaca que, na crise global da água, a situação já é crítica na China, na Índia, no México e na região do Chifre da África - que abrange Somália, Etiópia, Eritreia e Djibouti. Nesses países, segundo o governo, os lençóis freáticos registram queda de um metro por ano, acima da taxa natural de reposição, o que aponta para grave escassez de água dentro de 20 a 25 anos.



Apresentado por um subordinado de Mourão na reunião, o documento destaca um possível apoio de "entidades ambientalistas" aos governos europeus, além de "interesses menos republicanos entre nacionais". "Será que vale a pena a troca de provocações nas relações internacionais?", questiona o documento. A equipe de Mourão apresentou ainda um outro questionamento: "Qual seria a melhor estratégia para o Brasil?". A resposta está registrada logo abaixo. "Assegurar sua soberania pela Coordenação e Integração de Políticas Públicas, por intermédio do CNAL".



Como o Estadão revelou ontem, o conselho traçou uma série de objetivos para a região da Amazônia. Entre eles, a criação de um "marco regulatório" para controlar a ação das Organizações Não Governamentais (ONGs) que atuam na região. Segundo documentos entregues a membros do conselho, a meta é impedir a atuação, na floresta, de ONGs que não atendam aos "interesses nacionais".



Os objetivos do conselho dividem-se em três principais eixos: preservação, proteção e desenvolvimento sustentável. Cada tópico é subdividido em objetivos mais detalhados, que têm metas e ações programadas. Na última semana, Mourão pediu para diversos ministérios que indicassem especialistas para debater estes objetivos em reuniões com o conselho.



Além de um ofício assinado pelo general, a Vice-Presidência encaminhou a apresentação feita aos integrantes do conselho, acompanhadas de tabelas com as descrições dos objetivos do grupo. Duas fontes do governo que acompanham as discussões confirmaram o envio dos documentos. Questionado ontem sobre o assunto, Mourão disse desconhecer a proposta sobre as ONGs, apesar de ele mesmo ter assinado o comunicado convocando servidores de outras pastas a discutir o tema.



Isolado



Para Marcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, o governo se isola ao pautar ações por "teorias da conspiração". "A China tem importância para o País, principalmente no mercado internacional", disse.



As discussões do conselho sobre a Amazônia ocorrem no momento em que o Palácio do Planalto avalia se vai manter seu discurso ambiental com a vitória do democrata Joe Biden na disputa presidencial dos Estados Unidos, no domingo, e também quando o País sofre desgaste no exterior por causa do desmatamento. Mourão promoveu, na última semana, uma viagem pela Amazônia com diplomatas de dez países. "Ainda mais com a eleição de Biden (nos EUA), o mundo vai valorizar cada vez mais o multilateralismo. O acordo do Mercosul com a União Europeia mostra isso. A conspiração só vai isolar o Brasil", concluiu Astrini.



Nos planos do conselho da Amazônia há ainda meta de redução de 90% dos desmatamentos e queimadas na região até 2023, "como consequência da maior celeridade do fluxo de informações a antecipação das ameaças". O conselho demonstra também preocupação com a imagem da gestão do governo Bolsonaro.



Por isso, outra ideia que se avalia é aumentar em 70%, até 2021, o número de notícias positivas divulgadas pelo governo sobre repressão a crimes na Amazônia.



Para Astrini, as metas de preservação ambiental são uma "maquiagem" que o governo produz para mostrar a investidores e diplomatas, com objetivo de despertar confiança e recuperar recursos perdidos, como os do Fundo Amazônia. "Qualquer escrito que venha do governo em favor do meio ambiente, para mim, não passa de enrolação. A prática é antiambiental", diz o secretário do Observatório do Clima. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.