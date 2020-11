Problema técnico do ministério atrasa contagem; média móvel fica em 338 mortes

(foto: Pixabay/Reprodução )

O Brasil registra nesta segunda-feira, 9, uma média móvel de 338 mortes por dia por causa da COVID-19, número que compila dados dos últimos sete dias. Nas últimas 24 horas foram contabilizados mais 15.211 casos e 264 mortes, segundo levantamento feito por, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL junto às secretarias estaduais de saúde.No total, o país tem 5.675.766 casos confirmados e 162.638 mortes desde o início da pandemia. Os estados do Amapá e São Paulo não tiveram novas atualizações dos dados nesta segunda. Dados de mortes do Rio de Janeiro e Minas Gerais também estão zerados por problemas no sistema. O Rio atualizou o número de novos casos (405), mas disse que o total de óbitos será computado quando o sistema do Ministério da Saúde voltar ao normal. No caso do Amapá, o abastecimento de informações tem sido afetado pelo blecaute que atinge o Estado.A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo informou nesta segunda-feira, 9, que não consegue acessar os dados completos sobre o coronavírus. De acordo com a pasta, desde a última quinta-feira, o sistema do Ministério da Saúde está com problemas.Já o Ministério da Saúde admitiu que está com problema em seu sistema de informações dos dados sobre o coronavírus. A pasta informou por meio de nota que alguns dos números sobre a doença não são atualizados desde a última quinta-feira, 4.Segundo comunicado, a pasta já "restabeleceu parte do sistema de informações " e "segue monitorando as demais páginas que ainda não estão totalmente normalizadas e podem, eventualmente, precisar de ajustes". Ainda, acrescentou que alguns serviços, como "painéis e portais apresentados pelo LocalizaSUS podem se encontrar temporariamente indisponíveis, devido as ações do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) para normalizar o sistema".O problema também influenciou diretamente no acompanhamento do número de recuperados, que está estacionado em 5.064.344 desde a semana passada.De acordo com contagem da Universidade Johns Hopkins, o Brasil é o terceiro país mais afetado pela pandemia em número de contaminados, atrás de Estados Unidos e Índia, que ocupam a primeira e segunda posição, respectivamente. No entanto, em relação ao total de óbitos, o País está em segundo lugar com mais mortos.De acordo com o Ministério da Saúde, 10.917 novos casos de COVID-19 e 231 mortes foram registrados nas últimas 24 horas, o que eleva os totais para 5.675.032 e 162.628, respectivamente. Os números diferem dos compilados pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. De forma inédita, a iniciativa foi uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia e se manteve mesmo após a manutenção dos registros governamentais.

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19