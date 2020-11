Doria: Não é razoável que Saúde não dê condições para informar dados da covid

O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), disse não ser razoável que o Ministério da Saúde deixe de informar ao governo estadual os dados epidemiológicos sobre a covid-19 no Estado. Segundo o secretário estadual de Saúde, Jean Carlo Gorinchteyn, os dados sobre a pandemia do novo coronavírus deixaram de ser fornecidos ao governo estadual na última sexta-feira, 6, por problemas técnicos.



"Precisamos desses dados para instituir a estratégia de acomodação da covid na nossa região", disse o secretário. Para Doria, a interrupção não visa prejudicar de forma deliberada o Estado de São Paulo uma vez que, até o domingo, 8, outros quatro Estados apresentavam problemas parecidos.