Dados da covid não estão sendo processados pelo Ministério da Saúde, afirma Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), informou nesta segunda-feira, 9, que as informações epidemiológicas sobre a pandemia da covid-19 não estão sendo processadas pelo Ministério da Saúde por razões desconhecidas pelo governo de São Paulo. Os dados são usados para avaliação das políticas públicas de combate ao vírus. Segundo a última atualização, de quinta-feira (5), São Paulo registrava 1.125.936 casos da doença e 39.717 mortes.



De acordo com o secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, os dados deixaram de ser fornecidos desde a última sexta-feira (6) por problemas técnicos. "Assim como nós, alguns outros Estados não estão recebendo estes dados", afirmou o secretário. Segundo Gorinchteyn, foi enviado ofício ao Ministério da Saúde solicitando a imediata retomada do serviço de acompanhamento epidemiológico.