Covid: Novavax recebe designação de rápida aprovação da FDA para possível vacina

A Novavax anunciou nesta segunda-feira (9) que recebeu do órgão regulador de alimentos e medicamentos dos EUA, a FDA, a designação para rápida aprovação da possível vacina que está testando para a covid-19. A decisão da FDA deve ajudar a acelerar o desenvolvimento do imunizante. A empresa norte-americana de biotecnologia pretende iniciar a fase 3 de testes da NVXCoV2373 - como é conhecida a candidata à vacina - nos EUA e México até o fim de novembro. Às 11h19 (de Brasília), a ação da Novavax saltava 8% nos negócios do pré-mercado em Nova York.



Pfizer e BioNTech



Mais cedo, a Pfizer e a BioNTech anunciaram que a vacina experimental que desenvolvem de forma conjunta se mostrou 90% eficaz na prevenção do coronavírus. A notícia foi recebida com euforia pelos mercados financeiros internacionais.