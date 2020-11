Mundo ultrapassa 50 milhões de casos de covid-19, diz universidade Johns Hopkins

O número total de casos de novo coronavírus no mundo ultrapassou, no domingo, 8, a marca dos 50 milhões, de acordo com dados compilados pela universidade americana Johns Hopkins. Às 3h25 desta segunda-feira, 9, a plataforma da universidade contabilizava 50.402.558 infectados pela covid-19, somando os casos de todos os países afetados pela doença. Os Estados Unidos continuam na liderança global, com 9,96 milhões de contaminações.



Na sequência, vem a Índia com 8,55 milhões de casos, seguida pelo Brasil, com 5,66 milhões de infecções confirmadas. A quarta posição é ocupada pela França, com mais de 1,83 milhão de contaminações. Logo atrás, aparece a Rússia com 1,76 milhão de casos.



As mortes em decorrência da doença no mundo chegam a 1.256.254, segundo a plataforma da universidade norte-americana. O maior número de vítimas fatais está nos Estados Unidos com 237,6 mil óbitos, seguidos pelo Brasil com 162,4 mil mortes.