Estado do Rio de Janeiro registra 822 novos casos de covid-19 em 24 horas

O Estado do Rio de Janeiro registrou 822 novos casos de Covid-19 no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde deste domingo (8) pela secretaria estadual de Saúde. Até agora, o Estado do Rio registra 316.170 casos.



O número de mortes pela doença não foi atualizado, segundo a secretaria de Saúde, devido a problemas técnicos que afetam os sistemas de registro do Ministério da Saúde desde a última quinta-feira (5). Essa informação será atualizada assim que o sistema voltar ao funcionamento normal.



Mais 490 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 290.996 pacientes se curaram.



Os dez municípios com maior número de casos são o Rio de Janeiro (122.157), Niterói (16.285), São Gonçalo (15.062), Belford Roxo (11.206), Duque de Caxias (11.044), Macaé (9.698), Nova Iguaçu (7.909), Campos dos Goytacazes (7.847), Teresópolis (7.578) e Volta Redonda (7.546).



Os dez municípios que concentram mais mortes por covid-19 no Estado do Rio de Janeiro são a capital (12.312), São Gonçalo (796), Duque de Caxias (789), Nova Iguaçu (691), Niterói (532), São João de Meriti (493), Campos dos Goytacazes (432), Belford Roxo (325), Petrópolis (271) e Magé (258).