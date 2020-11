Bolsonaro: abastecimento de água foi normalizado no Amapá e hospitais têm energia

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) usou as redes sociais para comentar o apagão no Estado do Amapá. Segundo o presidente, depois de 12 horas de falta de energia no estado, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, compareceu com sua equipe na região para avaliar o cenário, após determinação do próprio presidente. "O abastecimento de água foi normalizado (no estado) e todos os hospitais estão com energia", disse Bolsonaro, em vídeo publicado na noite desta sexta-feira e novamente compartilhado na manhã deste sábado em suas redes. "Esperamos num espaço de tempo mais breve que toda a questão energética seja restabelecida", disse.



Um incêndio na subestação Macapá ocorrido na noite de terça-feira, 3, levou ao desligamento automático da linha de transmissão Laranjal/Macapá e das usinas hidrelétricas de Coaracy Nunes e Ferreira Gomes. O fogo tomou conta da subestação e interrompeu cerca de 250 megawatts de carga elétrica. Ao todo, 14 dos 16 municípios do Estado ficaram sem energia. Na quinta-feira, o governo já trabalhava com expectativa de restabelecer o fornecimento de energia em 70% do Amapá.



O incêndio destruiu dois dos três transformadores da subestação, mas um deles poderá ser reparado. "Dos três transformadores da empresa estadual de energia elétrica, um está em manutenção desde dezembro de 2019", disse o presidente. Ele destacou que desde o primeiro momento Exercito e Marinha foram acionados e com geradores próprios restabeleceram a energia em pontos estratégicos.



"No momento, 23h de 6 de novembro, nossa equipe está fazendo a filtragem do óleo contaminado que refrigera o terceiro transformador, que será concluída ainda hoje. O óleo estando em condição após o teste, o transformador será posto em funcionamento", explicou o presidente.



No vídeo, Bolsonaro disse ainda que cerca de 60% da necessidade de energia elétrica do Amapá deverá ser retomada até às 24h de sexta-feira. "Para suprir a lacuna energética, geradores termelétricos serão usados pela Eletronorte. Após a meia noite (da sexta-feira), nossas equipes se reunirão para que outras medidas possam ser tomadas", explicou.



Parada.



Mais cedo, o presidente publicou ainda um vídeo nas redes sociais de uma parada não programada feita ontem no município catarinense de Coronel Freitas, no retorno da viagem de Renascença, no Paraná, a Chapecó, Santa Catarina, após viagem aos dois Estados do Sul. Nas imagens, o presidente aparece rodeado de apoiadores. Apesar do cenário de pandemia, Bolsonaro não usava máscara.