Alcolumbre: Retorno da energia no Amapá será gradativo para garantir segurança

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (DEM/Amapá), usou suas redes sociais neste sábado para comentar o apagão no seu Estado.



O senador explicou, no Twitter, que o sistema elétrico de Macapá voltou a ser conectado à rede nacional de transmissão nesta madrugada. "O retorno da energia será gradativo, para garantir a segurança de todos", disse, e emendou: "Ainda hoje viajo ao Amapá para acompanhar de perto os trabalhos".



Um incêndio na subestação Macapá ocorrido na noite de terça-feira, 3, levou ao desligamento automático da linha de transmissão Laranjal/Macapá e das usinas hidrelétricas de Coaracy Nunes e Ferreira Gomes.



O fogo tomou conta da subestação e interrompeu cerca de 250 megawatts de carga elétrica. Ao todo, 14 dos 16 municípios do Estado ficaram sem energia. O incêndio destruiu dois dos três transformadores da subestação, mas um deles poderá ser reparado.