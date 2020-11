País registra 610 mortes por covid-19 em 24h, total chega a 161.106

O Brasil registrou 610 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 4, pelo Ministério da Saúde. Com isso, chega a 161.106 o número de óbitos pela doença no País.



Em 24 horas, foram contabilizados mais 23.976 casos do novo coronavírus, elevando o número total de registros para 5.590.025. Desses, 5.064.344 (90,6%) correspondem aos já recuperados da doença e 364.575 (6,5%) ainda em acompanhamento. Existem ainda 2.295 mortes em investigação. (Equipe AE)