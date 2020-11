Mourão confirma que Araújo não participará de viagem à Amazônia com embaixadores

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, não irá participar da comitiva de viagem com embaixadores estrangeiros para a Amazônia nesta quarta-feira, 4. O cancelamento da ida do chanceler foi confirmado pelo vice-presidente Hamilton Mourão em entrevista coletiva nesta tarde, no Palácio do Itamaraty.



De manhã, Mourão dava a presença de Araújo como certa, assim como a dos ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles; da Agricultura, Tereza Cristina; do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. O chanceler ficará em Brasília para auxiliar o chefe do Executivo nos dias que sucedem o resultado da disputa eleitoral nos Estados Unidos



Nesta terça-feira, Araújo se reuniu com Bolsonaro para um panorama do pleito americano. O chefe do Executivo torce pela vitória de Donald Trump, candidato à reeleição. As pesquisas, contudo, apontam vantagem do candidato democrata Joe Biden.



A viagem com os embaixadores ocorre entre os dias 4 e 6 de novembro. A visita à região amazônica é uma tentativa do governo brasileiro de melhorar a imagem do País quanto à preservação do meio ambiente.



A viagem vem sendo anunciado por Mourão desde setembro quando oito países europeus enviaram a governo brasileiro em que afirmavam que a "tendência crescente de desflorestamento no Brasil" estaria dificultando a compra de produtos brasileiros por consumidores daquele continente.