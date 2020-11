Curitiba tem tempestade de granizo nesta terça-feira; veja as fotos

Ver galeria . 8 Fotos (foto: Reprodução/Whatsapp )

Uma tempestade de granizo assustou os moradores de Curitiba, no Paraná, na tarde desta terça-feira (3). A forte chuva começou por volta das 18h e atingiu vários pontos da cidade.



"Nunca vi isso aqui, parece neve", disse o fotógrafo Matheus de Paula Triaquim. Segundo ele, o tempo virou de repente. "Estava um tempo tranquilo, mais frio que o normal dos últimos dias, mas, do nada, o tempo virou", contou.



De acordo com o Instituto Tecnológico Simepar, áreas de instabilidade estão se desenvolvendo sobre as regiões Central, Campos Gerais, Centro-Sul, Sul e Sudoeste do Paraná, na divisa com Santa Catarina.



Até o período da noite, novas áreas de instabilidade vão se desenvolver desde o Oeste até o litoral do estado e ocasionar mais pancadas de chuvas isoladas com incidência de trovoadas.



O calor voltou a se intensificar, e as temperaturas já ultrapassaram os 30°C no Sudoeste, Oeste e Noroeste.





A Defesa Civil da capital paranaense emitiu um alerta que deve vigorar até às 23 horas.