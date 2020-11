Vaticano diz que fala de papa não muda doutrina

O Vaticano reiterou na segunda-feira, 2, que os comentários do papa Francisco sobre a união civil de casais homoafetivos, parte do documentário Francesco, lançado em outubro no festival de cinema de Roma, não simbolizam mudanças na doutrina. No documentário, o papa defende o direito dos gays de formarem família e ressalta a necessidade de leis de união civil para casais do mesmo sexo.



Os comentários do papa agradaram aos liberais e suscitaram pedidos de esclarecimento por parte dos conservadores. O diretor do documentário, Evgeny Afineevsky, não comentou a nota do Vaticano.





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.