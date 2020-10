Já são 5 os mortos no incêndio no Hospital Federal de Bonsucesso no Rio

Já são cinco as vítimas fatais do incêndio que atingiu o Hospital Federal de Bonsucesso, na zona norte do Rio, na última terça-feira. A quinta morte confirmada foi de um homem de 70 anos, que foi transferido para o Hospital Municipal Ronaldo Gazolla.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, o paciente estava intubado, em estado muito grave e com teste positivo para covid-19. Ele apresentava comorbidades, como cardiopatia grave e insuficiência renal e tinha histórico recente de parada cardiorrespiratória durante procedimento cardiológico de alta complexidade. O idoso morreu por volta das 6h de ontem.



Quando o incêndio começou havia 162 pacientes internados no Prédio 1, que abrigava a enfermaria e o Centro de Terapia Intensiva (CTI). Oito deles faziam tratamento con tra a covid-19.



Na sexta-feira, 30, a Defesa Civil do Rio interditou o Prédio 1 do Hospital Federal de Bonsucesso, após técnicos do município terem identificado risco à estrutura em decorrência do incêndio. Os outros prédios que compõem o complexo hospitalar não chegaram a ser atingidos pelo fogo e podem funcionar normalmente.



De acordo com o Ministério da Saúde, na próxima quarta-feira os prédios 3, 4, 5 e 6 do hospital retomam suas atividades. Terão continuidade as consultas ambulatoriais, sessões de quimioterapia, entrega de medicamentos oncológicos, realização de exames laboratoriais e retirada de resultados e doação de sangue.



Emergências, cirurgias, internações, hemodiálise e exames de imagens, que funcionavam no prédio afetado, permanecem suspensos temporariamente até a conclusão dos reparos necessários. A Pasta informa que o Centro de Atenção à Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, localizado no prédio 2 do complexo hospitalar, passará por avaliação técnica para o retorno dos atendimentos.



A apuração dos fatos que levaram ao incêndio pela Polícia Federal segue em andamento e em paralelo será feito o mapeamento dos problemas deixados pelo incidente.