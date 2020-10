Campanha de multivacinação e poliomielite é prorrogada até 13 de novembro em SP

A campanha de vacinação contra poliomielite e multivacinação foi prorrogada até dia 13 de novembro em todo o Estado de São Paulo. A decisão da Secretaria de Estado da Saúde é reflexo da baixa adesão à campanha que chegou apenas a 39,6% contra a "pólio". Ainda é preciso vacinar mais de 1,3 milhão de crianças de um a menores de 5 anos contra a doença. No total, serão oferecidas 14 tipos de vacinas que protegem contra cerca de 20 doenças.



Como o Estadão mostrou em setembro, os índices de cobertura de vacinas obrigatórias em bebês no Brasil é o pior em 20 anos. Para especialistas, embora os movimentos antivacina tenham impacto na adesão menor, os principais motivos para esse cenário no País são a baixa percepção de risco da população sobre doenças erradicadas e dificuldades no acesso aos imunizantes nos postos de saúde.



Até o final da atual campanha, o governo paulista pretende vacinar 95% das 2,2 milhões de crianças do Estado contra a poliomielite. Hoje, os municípios imunizaram apenas 876,7 mil crianças do público-alvo da campanha. Em nota, a pasta disse que a adesão à campanha de multivacinação também precisa aumentar. "A finalidade é que pessoas nessa faixa etária recebam doses de vacinas importantes e que podem estar pendentes, garantindo assim a devida proteção contra vírus que circulam no território", diz o texto. Somando todos os tipos de vacinas, são mais de 5,2 milhões distribuídas nos postos do estado para aplicação na população-alvo.



Os pais ou responsáveis devem levar as crianças a um dos 5 mil postos de saúde dos municípios do Estado com a carteira de vacinação em mãos para que um profissional avalie quais doses precisarão ser aplicadas, tanto para eventual situação de atraso, falta ou necessidade de reforço. A medida contribui para melhorar as coberturas vacinais, que têm oscilado nos últimos anos.



Aproximadamente 427,3 mil crianças e adolescentes de 5 a 14 anos comparecerem nos pontos para atualização da carteira vacinal, destes 188,2 mil tiveram vacinas aplicadas, representando 44,1%. O índice de comparecimento nesta faixa etária está em 6,8%. Na faixa etária de crianças menores de um ano, o número de comparecimentos chegou a 198,1 mil, cerca de 32,4% do público-alvo. Com vacina aplicada o número foi de 129,3 mil, pou seja 65,3% no total de quem compareceu.



O secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, pede que pais e responsáveis aproveitem essa prorrogação para levar as crianças aos postos. "É de extrema importância aumentar a cobertura vacinal contra poliomielite, além de atualizar a carteira de vacina de nossas crianças, contribuindo para eliminarmos os riscos da circulação dessas doenças", destaca ele.



"Ao comparecer em um dos postos de vacinação, as famílias são orientadas em relação a todos os tipos de vacinas disponíveis atualmente no SUS", complementa a coordenadora do Programa Estadual de Vacinação, Helena Sato. De acordo com ela campanhas como essa são altamente eficazes na erradicação de doenças e na eliminação do risco de reintrodução das enfermidades. "No geral, são indicadas coberturas vacinais de 90% e 95% para proteção efetiva da população, e a ampliação da adesão é fundamental para que esses índices sejam alcançados", finaliza.



As vacinas ofertadas no SUS são: BCG (tuberculose); rotavírus (diarreia); poliomelite oral e intramuscular (paralisia infantil); pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, Haemophilus influenza tipo b - Hib); pneumocócica; meningocócica; DTP; tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola); HPV (previne o câncer de colo de útero e verrugas genitais); além das vacinas contra febre amarela, varicela e hepatite A. Neste ano, a vacina Meningo AXWY passou a integrar o SUS . Ela que protege contra meningite e infecções generalizadas, causadas pela bactéria meningococo dos tipos A, C, W e Y.



A tabela completa com relação das vacinas, faixas etárias previstas para receber as doses e dados de cobertura está disponível no link: https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/tabelavacinacao.pdf. É fundamental consultar a prefeitura do seu município quanto a abertura dos postos de vacinação nesta sexta-feira, 30 de outubro, ponto facultativo do Dia do Funcionário Público.