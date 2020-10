Idoso morre depois de bater em caminhão parado na rodovia

Na manhã desta quarta-feira (28/10), às 5h40, ummorreu após bater em um caminhão que estava com o pneu furado e parado em uma das faixas na via DF-290, no Distro Federal, sentindo Gama. Oainda não tinha sido identificado, mas aparentava ter entre 60 e 65 anos. Ele ficou preso às ferragens.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), umaFord Ranger prata bateu na traseira do caminhão VW 13-180 branco, conduzido por Leandro Lima Rocha, de 35 anos, que estava com o pneu furado e parado na faixa da direita da pista, pois a via não possui