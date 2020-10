Rio tem operações policiais na Maré e na Mangueira

A cidade do Rio registrou duas grandes operações policiais na manhã desta terça-feira, 27. Na maior delas, cerca de 300 agentes da Polícia Civil foram ao Complexo da Maré para tentar prender membros da maior facção criminosa do Rio. Em outra ação, policiais do Bope subiram o Morro da Mangueira e houve intensa troca de tiros.



A Polícia Civil fará um balanço da operação na Maré no fim da manhã, mas, segundo a TV Globo, cinco pessoas haviam sido presas até às 8h30. Além dos agentes, a ação contou com cinco blindados e um helicóptero. Parte da Avenida Brasil, que passa em frente ao complexo de favelas, chegou a ser fechada para que os veículos da polícia pudessem estacionar.



Em outra operação, homens do Batalhão de Operações Policias Especiais (Bope) da Polícia Militar foram ao Morro da Mangueira, também na zona norte. Moradores registraram nas redes sociais um intenso tiroteio na região. Um homem foi ferido, teve um fuzil apreendido e foi encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar.