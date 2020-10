Governo de SP libera visitas a cemitérios no feriado de Finados

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou na tarde desta segunda-feira, 26, a liberação de visitas a cemitérios durante o Dia de Finados, que ocorre na próxima semana, em 2 de novembro. Ele destacou, contudo, que a decisão final sobre a permissão é das prefeituras.



"O nosso Centro de Contingência, com mais de 20 médicos e especialistas, não estabeleceu nenhuma restrição aos cemitérios. Recomenda expressamente a quem for, que usem máscara, evitem aglomerações e respeitem o distanciamento social", destacou o governador.



Outras localidades brasileiras tomaram decisão semelhante, como Belo Horizonte e Brasília. Na capital federal, contudo, a arquidiocese local decidiu não realizar missas nos cemitérios, restringindo as celebrações a paróquias e capelas, seguindo o horário das missas dominicais.



Também nesta segunda, o governo estadual anunciou a liberação do funcionamento de parques estaduais nos fins de semana, medida também adotada pela Prefeitura de São Paulo. A retomada já passa a valer neste sábado.