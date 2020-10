SP atinge 1,092 milhão de casos e 38.753 mortes pela covid-19

O Estado de São Paulo registra, até o momento, 1.092.843 casos confirmados de contaminação pela covid-19 e 38.753 mortes pela doença. Segundo o secretário estadual de Saúde de São Paulo, a taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 39,3% no Estado e de 39,0% na região metropolitana da capital.



Conforme dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), o Estado registra queda de 29,1% no número de novos casos e óbitos pela covid-19 e de 15,7% em novas internações, no comparativo entre os últimos 30 dias e igual período anterior.