Saúde: Brasil registra 571 mortes por covid-19 em 24h, total chega a 156.471

O Brasil registrou nas últimas 24 horas 571 mortes em decorrência do novo coronavírus, elevando o total de óbitos a 156.471. Já o número de casos confirmados subiram a 5.353.656, 30.026 novos desde ontem. Os dados são do Ministério da Saúde.



O Brasil ocupa o terceiro lugar mundial em número de casos. A liderança é dos Estados Unidos (8.387.047, segundo o CDC) e a vice-liderança é da Índia (7.761.312, de acordo com o Ministério da Saúde local).



Já em número de mortes, o País fica atrás dos EUA (222.447), mas à frente da Índia (117.306).