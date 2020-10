Falso juiz é preso em flagrante, no Distrito Federal, por crime de estelionato

A prisão foi efetuada por policiais da 14ª DP (foto: PCDF/Divulgação)

Um homem de 46 anos que fingia ser um juiz federal para aplicar golpes foi preso em flagrante pela Polícia Civil na tarde desta quinta-feira (22/10). No dia anterior, ele gravou um vídeo em frente à 14ª Delegacia de Polícia (Gama) para se defender de acusações de estelionato que circulavam na internet.









Aos compradores, o suspeito alegava que viabilizaria a compra e o registro do porte legal dos armamentos, que nunca foram entregues. O homem dizia que tinha trânsito dentro do Exército e que, por intermédio do tribunal, facilitaria o trâmite burocrático. Uma das vítimas foi à delegacia denunciar o caso.





O suspeito pagou uma fiança de R$ 2 mil e foi liberado, mas foi indiciado pelo Ministério Público pelos crimes. Como emitia notas de venda que não correspondiam à mercadoria vendida, ele violou o artigo 172 do Código de Processo Penal. Além disso, também vai responder pela falsificação dos documentos e por usar as declarações fraudulentas para se beneficiar.