Transporte de passageiros em trens e metrô teve queda de 47% até setembro

No terceiro trimestre de 2020, a queda na quantidade de passageiros transportados foi de 54% (foto: CBTU/divulgação)

Seis meses depois da chegada da pandemia do coronavirus (Covid-19) ao Brasil, os sistemas de transporte de passageiros por metrô, trem urbano e veículos leves sobre trilhos (VLT) no país permanecem com baixa demanda. No terceiro trimestre de 2020, os sistemas metroviários tiveram uma queda de 54% na quantidade de passageiros transportados em relação ao mesmo período de 2019.

Os dados são do balanço do terceiro trimestre de 2020 do Setor Metroferroviário, divulgado pela Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos). No acumulado, o setor apresentou uma perda de 47% no número de passageiros de janeiro até setembro deste ano, em comparação com os nove primeiros meses de 2019, revela o estudo.

No mesmo período, as operadores metroferroviários deixaram de transportar cerca de 1,1 bilhão de pessoas no país, estima a ANPTrilhos. “A manutenção da demanda de passageiros em níveis ainda muito baixos é reflexo das medidas de restrição/flexibilização relacionadas ao isolamento social, que ainda estão sendo adotadas pelos governos estaduais e municipais em todo o Brasil”, registra a publicação.



Queda maior em Minas

De acordo com a ANPTrilhos, a redução do número de passageiros nas estações atingiu o seu pico em julho. Naquele mês, o baque no transporte de pessoas sobre trilhos em Minas Gerais foi de 78%,superando as quedas de Rio de Janeiro (-67%) e São Paulo (-64%).

A entidade lembra que, “após a abrupta queda de demanda vivenciada pelo setor no final de março, quando perdeu 84% dos seus passageiros, os operadores metroferroviários vêm apresentando uma lenta recuperação no número de passageiros, com uma taxa média de 9% ao mês”.

Assim, a entidade alerta: “mantendo-se essa tendência de lento crescimento de demanda, o setor deverá iniciar 2021 ainda em forte crise, situação que vem impactando os sistemas desde março”.

A ANPtrilhos informa que, no terceiro trimestre de 2020, o setor registrou um aumento de 27% no volume de passageiros em relação ao trimestre anterior. ”Embora o aumento pareça significativo, nesses sete meses de pandemia o setor ainda continua movimentando menos de 50% dos passageiros normalmente esperados”, observa.

De acordo com a publicação, “considerando o comportamento do volume de passageiros transportados nos trens e metrôs de todo o país, que é reflexo das medidas de circulação nas cidades e da retomada gradual da economia”, a ANPTrilhos “estima que o setor deverá fechar o ano de 2020 com uma demanda de passageiros próxima a 70%, em relação àquela normalmente esperada para o período”.

A associação ressalta que, “muito embora alguns operadores tenham apresentado uma discreta recuperação, os sistemas metroferroviários ainda apresentam picos de redução de demanda. Como consequência do isolamento social, os operadores estão apresentando variações semanais de volume de passageiros nos dias uteis. O mês de julho apresentou grandes oscilações no volume de passageiros transportados, “quando foram apresentados os picos de redução”.

Nos meses seguintes, agosto e setembro, também segundo o levantamento, “o comportamento da demanda não apresentou oscilações significativas, com crescimento mais sustentado, o que permitiu que o setor pudesse chegar próximo dos 50% de passageiros transportados ao longo do trimestre, em comparação ao movimento verificado no mesmo período de 2019”.

Perda de receitas

Diante da queda no numero de passageiros transportados por conta da pandemia, a ANPTrilhos estima que o setor deverá fechar o ano de 2020 com um déficit de receitas tarifárias na ordem de R$ 7,4 bilhões, medidos desde o início da pandemia.

“Ao longo de 2020, o setor tem buscado lidar com esse déficit de receita, que representa, aproximadamente, 45% do seu faturamento anual em relação à bilheteria, ao mesmo tempo que precisou manter os mesmos níveis de prestação de serviço durante todo o período e ainda ampliar seus custos com as medidas necessárias de higienização, sanitização e treinamento de equipes”, alega a Associação Nacional de Transporte Passageiros sobre Trilhos.

Tendência de queda

O professor Ronaldo Guimarães Gouvêa, do Departamento de Engenharia de Transportes e Geotecnia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), afirma que, além dos impactos do isolamento social, há uma tendência geral de queda de passageiros no sistema de transporte público coletivo no país.

Segundo ele, a tendência já tinha iniciado antes mesmo do surgimento da pandemia do coronavírus. Gouvêa afirma que essa mudança ocorre devido ao avanço do transporte individual e alternativo, como o de aplicativo (Uber).

“A população está descobrindo outros meios de transporte, que são mais baratos e suficientes”, diz o especialista, citando também o uso de bicicletas e de motocicletas.

O professor da UFMG salienta que as empresas do transporte coletivo deverão rever os modelos do serviço oferecido à população.

“Os empresários deverão agir menos como donos de ônibus e mais como empresários de transporte, gerenciando redes que incluem desde kombis e vans até modalidades sobre trilhos, operando integradamente”, avalia o professor Ronaldo Gouvêa.

Ele ressalta que os gestores públicos também devem fazer mudanças na forma do cálculo do valor da tarifa do transporte público, que hoje é feito em cima do custo do serviço e que considera também a quantidade de passageiros transportados.

“O transporte urbano é visto como uma atividade econômica, mas, na verdade, trata-se uma questão de política social”, enfatiza. O professor da UFMG lembra ainda que a Constituição Federal define o transporte urbano de passageiros como uma “política pública essencial” para garantir o atendimento a outras necessidades dos cidadãos, como o deslocamento para o trabalho.