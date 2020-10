Pane na CPTM interrompe circulação da linha coral por mais de 5 horas

Uma forte descarga elétrica danificou a rede aérea da linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) entre as estações Tatuapé e Itaquera na tarde desta terça-feira, 20, e resultou em operações com velocidade reduzida entre Luz e Estudantes por mais de 5 horas. A informação foi confirmada pela CPTM.



Nas redes sociais, usuários compartilharam imagens exibindo aglomeração nas plataformas e reclamaram da situação."Quase uma hora para passar o trem", disse um dos internautas. "O que está acontecendo?", questionou outro.



A CPTM, por sua vez, recomendou que os passageiros utilizassem a Linha 12-Safira ou a Linha 3-Vermelha do Metrô como alternativa. "Nossas equipes estão atuando para solucionar a falha na linha", informou a companhia.



Devido à ocorrência, o Metrô liberou as transferências gratuitas nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera. Além disso, a operação da Linha 3-Vermelha foi reforçada.



A primeira manifestação da CPTM sobre o problema foi publicada às 13h15. A circulação da linha foi normalizada às 19h09.