Incêndio em subestação da Cemig deixa moradores sem luz em BH

Foto enviada ao Corpo de Bombeiros por um vizinho do local mostra as chamas e a fumaça alta

Um incêndio atingiu a subestação Calafate, da Cemig, na Região Oeste de Belo Horizonte. Ainda não há informações sobre as causas do fogo. Parte da região está sem energia elétrica.

Mais um dia normal morando ao lado da subestação da cemig pic.twitter.com/2l1XxRj8bo — mar(ç_ç)al (@_debugger) October 19, 2020

Segundo as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, duas viaturas foram encaminhadas ao imóvel, que fica na Rua Campos Melo, esquina com a Rua Guaratan. As chamas estavam altas.