Justiça prorroga emprego da Força Nacional em Dourados e Caarapó (MS)

O Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou por mais 30 dias o período de atuação da Força Nacional em apoio ao Estado de Mato Grosso do Sul nos municípios de Dourados e Caarapó. A Portaria com a autorização está publicada no Diário Oficial da União. A Força Nacional irá atuar "nas atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, com ênfase no policiamento ostensivo para prevenção de conflitos agrários por questões fundiárias, bem como no combate aos crimes transnacionais de contrabando, tráfico de drogas, armas e munições". A prorrogação do período de emprego da Força compreende o período de 12 de outubro a 10 de novembro.