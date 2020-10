(foto: Pixabay)

Conscientizar a população sobre a importância de inserir asem diferentes aspectos da vida social, seja econômica, política e cultural. Esses são alguns dos objetivos do, celebrado anualmente em 11 de outubro. A data ainda lembra sobre a necessidade de ter ações e direcionamentos pelo poder público, além de iniciativas da sociedade em geral, no sentido de garantir a qualidade de vida e a promoção dos direitos dos deficientes físicos.A proporção dos deficientes na população brasileira é de 6,7%, segundo o IBGE. No mundo, conforme a OMS, 1 bilhão de indivíduos apresentam alguma deficiência e, 80% dessa população, de acordo com a ONU, reside em países em desenvolvimento. No total, 150 milhões de crianças, menores de 18, têm alguma deficiência, aponta a UNICEF.Preconceito e falta de acessibilidade são os principais problemas enfrentados por essas pessoas. O custo de vida para a pessoa com defciência também aumenta, em média, em cerca de um terço da renda, como informa a ONU. Completar a escola primáriaé outro desafio para as crianças com deficiência - enquanto 60% dessas crianças completam essa etapa dos estudos nos países desenvolvidos, apenas 45%, entre os meninos, e 32%, entre as meninas, completam o ensino primário nos países em desenvolvimento.Ainda segundo a ONU, mais da metade das pessoas com deficiência, em nível global, não consegue arcar com serviços de saúde. Aproximadamente 30% dos meninos ou meninas de rua têm algum tipo de deficiência, e nos países em desenvolvimento, 90% das crianças com deficiência não frequentam a escola.