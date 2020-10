Doria: reunião com ministro da Saúde está marcada para dia 21 de outubro

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que se reunirá no dia 21 de outubro com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para que se alcance uma "posição final" sobre o investimento de R$ 92 milhões pelo governo federal na expansão da fábrica de produção de vacinas do Instituto Butantan e da aquisição da vacina Coronavac, em desenvolvimento pelo órgão, para aplicação pelo Sistema Único de Saúde (SUS).



O governo estadual pleiteia recursos para ampliar a capacidade de produção e da aquisição das doses produzidas. De acordo com o governador, a Coronavac "está nos seus últimos dias de testagem sem ter nenhum obstáculo, contraindicação, ou percalço até aqui".



Segundo Doria, o plano prioritário é que a vacina seja disponibilizada aos brasileiros pelo SUS, porém ressalta que caso o governo federal adote "qualquer viés de ordem política, eleitoral ou ideológico que possa colocar em prejuízo os brasileiros de São Paulo", o Estado adotará para si a vacina a fim de imunizar os paulistanos, sem descartar ceder doses para outros Estados.