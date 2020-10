Com média diária de 610 óbitos, País se aproxima das 150 mil mortes por covid-19

Depois de ultrapassar a marca dos 5 milhões de infectados pelo novo coronavírus, o Brasil se aproxima das 150 mil mortes em decorrência da contaminação. Nas últimas 24 horas, foram registrados mais 730 óbitos, o que elevou o total para 149.034. Nesta quinta-feira, 8, a média móvel de mortes é de 610 por dia, segundo levantamento feito por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL junto às secretarias estaduais de Saúde.



Até às 20h, o País também contabilizou 27.182 novos testes positivos para a covid-19 e o total de contaminados é 5.029.539. O balanço mais recente do Ministério da Saúde, divulgado por volta das 18h30, mostra que 4.414.564 pessoas se recuperaram da infecção e outras 464.923 ainda estão em acompanhamento.



Em São Paulo, a Secretaria de Saúde informou que o Estado soma 36.884 óbitos e 1.022.404 casos confirmados do novo coronavírus. Do total de infectados, 898.416 pessoas estão recuperadas, sendo que 112.063 foram internadas e tiveram alta hospitalar. Já o Estado do Rio de Janeiro registrou 141 mortes por covid-19 e 2.705 novos casos da doença no período de 24 horas. Até agora, 19.110 pessoas morreram em função do coronavírus e há 280.144 casos. Mais 405 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 255.544 pacientes se curaram.



Parceria



O balanço de óbitos e casos feito pelos seis veículos de comunicação desde o dia 8 de junho é uma iniciativa inédita em resposta à decisão do governo Jair Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia. De forma colaborativa, as informações necessárias são coletadas junto às secretarias de Saúde dos 26 Estados e do Distrito Federal. O projeto se manteve após o governo recuar e continuar divulgando os registros.



Segundo o Ministério da Saúde, 27.750 novos casos se somaram às estatísticas, o que elevou o total para 5.028.444 brasileiros já contaminados. Também foram registrados 729 óbitos nas últimas 24 horas e são, ao todo, 148.957 mortes. Os valores diferem daqueles compilados pelo consórcio de veículos de imprensa por causa do horário de coleta dos dados.