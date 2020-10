R$ 100 milhões: confira o resultado do prêmio milionário da Mega-Sena

Prêmio foi sorteado na noite desta quarta-feira (7), em São Paulo (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O prêmio milionário da Mega-Sena foi sorteado na noite desta quarta-feira (7), no Espaço Loterias CAIXA, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. O sorteio do concurso 2306 pagou o valor de R$ 100 milhões.





Confira as dezenas sorteadas:

03 - 19 - 28 - 33 - 57 - 58





A Mega-Sena é a maior modalidade dos jogos realizados pelas loterias Caixa e, sem dúvidas, é o sorteio mais aguardado pelos brasileiros. Os prêmios altos refletem na ampla concorrência do sorteio que existe há 24 anos. Veja aqui as maiores premiações da história da Mega-Sena.

Quina e Lotofácil:

Confira as dezenas sorteadas do concurso 5385 da Quina no valor de R$ 752.642,84:

10 - 45 - 53 - 59 - 65

Confira as dezenas sorteadas do concurso 2051 da Lotofácil no valor de R$ 1.500.000,00

01 - 02 - 03 - 04 - 07 - 09 - 10 - 12 - 16 - 18 - 19 - 20 -22 - 23 - 25

Sorteio





O mais novo milionário receberá por mês, caso aplique todo o prêmio em poupança, um valor de R$ 145 mil.





O sorteio da Mega-Sena é realizado às quartas e aos sábados, sem a presença de público, por causa da pandemia do novo coronavírus. A CAIXA realiza a transmissão ao vivo de todos os sorteios pelas redes sociais e televisão, para que o público possa acompanhar de casa.





A aposta





A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 4,50; para levar o prêmio mais cobiçado do país, o sortudo precisa acertar os seis números sorteados. O público ainda tem a chance de ganhar acertando 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis na aposta. Para concorrer a essa modalidade, é necessário marcar de 6 a 15 números no volante da aposta.

* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.