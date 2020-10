Saúde: País registra 819 mortes por covid-19 em 24h, total chega a 147.494

O Brasil registrou 819 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde. Com isso, chega a 147.494 o número de óbitos pela doença no País.



De ontem para hoje, foram contabilizados 41.906 novos casos de covid-19, elevando o total de registros no País para 4.969.141.



O Estado de São Paulo registra 1.010.839 casos da doença e 36.490 mortes pelo novo coronavírus. A Bahia tem 318.147 registros e 6.985 óbitos. Minas Gerais contabiliza 310.124 casos de covid-19 e 7.704 mortes e o Rio de Janeiro tem 275.415 casos e 18.883 mortes.