São Paulo volta a registrar 37,1ºC e iguala segunda maior marca de temperatura

Com temperatura máxima de 37,1 ºC registrada na estação do Mirante de Santana, na zona norte, na tarde desta quinta-feira, 1.º, a cidade de São Paulo manteve registro de dia mais quente do ano, mesma temperatura registrada no dia anterior.



O patamar permanece como segundo maior marca da história, desde o início das medições oficiais feitas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em 1943. O recorde de calor na cidade continua sendo os 37,8 ºC registrados em 17 de outubro de 2014.



Veja a lista dos recordes de temperatura na cidade de São Paulo:



37,8 ºC em 17 de outubro de 2014



37,1 ºC em 30 de setembro de 2020 e em 1.º de outubro de 2020



37ºC em 20 de janeiro de 1999



36,7 ºC em 19 de janeiro de 1999



36,7 ºC em 21 de janeiro de 1999



36,6 ºC em 31 de outubro de 2012