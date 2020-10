Presa mãe por suspeita de envenenar os dois filhos com chumbinho

(foto: Reprodução ) relacionamento com o ex-companheiro. Uma mulher foi presa na quarta-feira (30/9) por suspeita de envenenar os dois filhos, de 6 e 3 anos, em Resende, cidade ao sul do estado do Rio de Janeiro. A suspeita da polícia é de que a mulher tenha envenenado as crianças por não aceitar o fim docom o ex-companheiro.









Segundo a investigação, a mulher preparou uma macarronada para as crianças e adicionou o chumbinho. Uma das crianças chegou a perguntar o que eram as "bolinhas pretas" na comida, e a mãe respondeu que era tempero. Logo depois, enviou uma mensagem ao ex-marido dizendo que entregaria os filhos em um caixão.





As crianças passaram mal e uma vizinha percebeu a situação e acionou o socorro. Elas foram levadas ao hospital e passaram por uma lavagem estomacal. Após a alta, as crianças foram entregues aos cuidados do pai e atualmente passam por tratamento psicológico.





Agora, o Ministério Público move uma ação para que o pai fique com a guarda dos filhos definitivamente.