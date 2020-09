Pelo 2º dia, Brasil mantém média móvel diária de 697 mortes por coronavírus

(foto: Agência Brasil/EBC)

manteve neste domingo, 27, a mesma média móvel diária da véspera, com 697 mortes pelaem todo o território nacional. Este total leva em conta as oscilações dos últimos sete dias e impede que haja distorções entre os números altos do meio da semana e os baixos registrados no fim de semana.Ao todo, foram contabilizadas 335 mortes e 13.800 novas infecções pelo coronavírus ao longo das últimas 24 horas. Os Estados de Roraima e Amapá não tiveram nenhuma morte pela doença neste período. Ao todo, são 4.731.915 pessoas contaminadas e 141.776 óbitos por covid-19 desde o início da pandemia, conforme dados do consórcio dos veículos de imprensa, formado por, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, e feito em conjunto com as secretarias estaduais de Saúde.São Paulo, o Estado mais afetado pelo coronavírus no País, registrou 45 mortes e 1.349 novos casos pela doença nas últimas 24 horas. Ao todo, já são 35.108 óbitos e 972.237 pessoas infectadas pela covid-19 em todo o território estadual.O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. De forma inédita, a iniciativa foi uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia e se manteve mesmo após a manutenção dos registros governamentais.